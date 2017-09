Skidenrende er fyldt med liv

Små ørreder, skaller og ål. Biolog i Slagelse Kommune, Lars Gaarn, blev positivt overrasket, da han var ude med elektrisk fiskeudstyr og net for at undersøge, om der var kommet liv i Skidenrenden, efter at vandet har fået lov til at strømme frit. Sammen med kollega Nina Johansson og formand for kommunens vandløbsråd, Knud Vincents (V), tjekkede Lars Gaarn status i vandløbet præcis et år efter, at den sidste betonspærring i Tude Å-stystemet blev fjernet.