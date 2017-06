Den fjerde søster fra Skælskør-sagen er svært udviklingshæmmet og har ikke været med i retssagen - derfor får hun umiddelbart ikke nogen erstatning. Nu åbner borgmester Stén Knuth (V) for, at byrådet kan vælge alligevel at tilkende hende en kompensation. Foto: Mette Kjær Nielsen

Skal handicappet Skælskør-søster også have erstatning?

Slagelse - 17. juni 2017 kl. 06:21 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet i Slagelse Kommune skal på næste mandag tage stilling til, om man vil anke dommen i Skælskør-søstrenes erstatningssag. Det ser det ikke umiddelbart ud til, bliver tilfældet. Men i kølvandet af Østre Landsrets dom opstår et andet stort spørgsmål: Hvad med den sidste søster fra sagen?

Den ældste søster har ikke været en del af erstatningssagen, og hun er fortsat anonym af den grund, at hun er udviklingshæmmet. Fordi hun ikke har været en del af retssagen, står hun heller ikke til at modtage erstatning fra Slagelse Kommune, selv om hendes tre søstre nu har landsrettens ord for, at søstrene har levet under torturlignende forhold i plejefamilien ved Skælskør.

Den handicappede søster var desuden den sidste, der blev fjernet fra plejefamilien.

Mødt med spørgsmål et spørgsmål om, hvordan Slagelse Kommune nu forholder sig til den fjerde søster, svarer Slagelse Kommunes borgmester Stén Knuth, at han gerne vil se på muligheden for også at få den fjerde søster ind i løsningen:

- Vi må jo som kommune lægge os fladt ned og beklage. Jeg er derfor også ved at få undersøgt forløbet omkring den fjerde søster, og hvor hun er i dag. Hvis der nu (efter dommen, red.) er mulighed for at give hende en form for kompensation, synes jeg vi skal se på det, og jeg håber, vi kan nå at få det ind i indstillingen til byrådsmødet næste mandag, siger borgmester Stén Knuth (V).

