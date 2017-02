Se billedserie Der skal koncentration til at tænke rigtigt på tid. Det gælder det om i skakstafetten. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Skak giver motion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skak giver motion

Slagelse - 12. februar 2017 kl. 13:00 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det behøver ikke kun at være hjernen, der får motion af at spille skak. På skolernes skakdag kunne man i hvert fald på Dyhrs Skole i Slagelse opleve en meget livlig udgave af spillet, da eleverne dystede i skakstafet.

Her var det drengene mod pigerne, der en efter en skulle løbe fra den ene ende af en sal til den anden for at komme ned til to borde, hvor skakbrikkerne skulle flyttes rigtigt. For at vinde gjaldt det om at tænke hurtigt nede ved bordene, rykke en brik, trykke på en klokke og spurte tilbage i rækken.

Bagefter spillede eleverne makkerskak - to gange en mod en ved hvert bord med mulighed for at drage nytte af sidemandens indsats - og til sidste et ganske almindeligt parti skak.

Ved makkerskakken for 4. klasse sad Karoline Koch Kruse Jensen og Jonas Ingemann Christensen over for hinanden, og det var tilladt at tale med dem, imens de spillede.

De går begge til håndbold i fritiden, og Jonas erkender, at han nok mest er til håndbolden.

- Jeg kan godt lide at bevæge mig og kaste med en bold, men man skal jo også tænke i håndbold. For eksempel om man skal skyde eller lade være, siger han.

- Ja, men der er jo også noget med både angreb og forsvar i både skak og håndbold, indskyder Karoline, mens spillet går videre.