Dommen er faldet i Skælskør-søstrenes erstatningssag mod Slagelse Kommune. Her ses Sapran og Amal Hassna ved Østre Landsret under sagen. Deres storesøster Nanna Hansen var ikke til stede under hovedparten af retsmøderne. Deres ældste søster er fortsat anonym og har ikke været en del af sagen, da hun er udviklingshæmmet. Foto: Mette Kjær Nielsen

Skælskør-søstrene vinder over kommunen

En sag, hvor de tre søstre med hjælp fra Børns Vilkår og advokat Mads Krøger Pramming har lagt sag an mod kommunen, fordi den tidligere Skælskør Kommune og siden Slagelse Kommune i årevis undlod at reagere på talrige underretninger pigernes om mistrivsel i deres plejefamilie. Mistrivsel som siden har vist sig at omfatte både psykisk, fysisk og seksuel vold - for hvilken plejefaren for længst er dømt og straffet.