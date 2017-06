Skælskør Tennisklub rundede 100 år i to sæt

1917 var året, hvor den russiske revolution brød ud. Første Verdenskrig hærgede. Men 1917 var også året, hvor Skælskør Tennisklub blev etableret. Sådan indledte tennisklubbens formand Peter Vadmand sin jubilæumstale tirsdag eftermiddag. Det er 100 år siden i år, og den 13. juni var ifølge en til lejligheden skreven fødselsdagssang præcis datoen for stiftelsen af klubben. Formanden har været på lokalarkivet for at pudse klubbens historie af, og han kunne også berette, at man i de første par årtier ikke havde en tennisbane at spille på - så man lånte en direktør E. Heilmanns private bane på Maglebyvej.