Se billedserie 22-årige Simon Windfeldt Arnø fra Slagelse stiller op til dette års udgave af »Danmark har talent«. Han er på scenen foran dommerne i to minutter lørdag aften et sted mellem 20 og 21.15. Foto: Anders Ole Olsen

Simon kan noget andre ikke kan

Slagelse - 04. februar 2017 kl. 08:18 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når klokken bliver 20 lørdag aften, vil familier i hele Danmark samle sig foran fjernsynene for at se »Danmark har talent«. Og her kan de denne aften blandt andet se 22-årige Simon Windfeldt Arnø fra Slagelse gøre sig bemærket.

Simon kan noget, andre ikke kan. Han har nemlig lært at trylle. Det er i virkeligheden lidt af en underdrivelse, for 22-årige Simon Windfeldt Arnø fra Slagelse er så dygtig til at trylle, at han lørdag aften dukker op på skærmen og scenen foran dommerne i TV 2-programmet »Danmark har talent«.

Det var faktisk lidt af et tilfælde, at Simon fra Slagelse ender på aftenens scene i »Danmark har talent«.

- Jeg drømmer om at kunne komme til at leve af at trylle. Jeg havde derfor meldt mig ind på en hjemmeside, hvor man kan søge efter skuespillere og så videre. Der så jeg, at der var auditions til »Talent«. Det var ret spontant at jeg så valgte at skrive en ansøgning og sende et videoklip med mit trylleri. Men jeg blev kaldt ind runden foran dommerne, fortæller Simon Windfeldt Arnø.

- Det handler om at turde at tage chancer. Da jeg meldte mig til, sagde jeg til mig selv, at jeg kun ville gå på scenen, hvis jeg kunne vise noget frem, som ingen nogensinde havde set før, siger Simon, som også fortæller at han træner i cirka seks timer om dagen og har brugt en måned på at udvikle og finpudse det trick, han viser frem til dommerne og seerne i aften.

Måske bliver Simon engang en stor og mægtig mand, som hele verden vil hylde. Måske ikke. Men først skal hele Danmark se, om han har talent nok til at gå videre til programmets live-shows.

Du kan læse hele Simons historie i Sjællandske Slagelse lørdag.