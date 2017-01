Se billedserie Som dette højdekort tydeligt viser, så er store dele af Korsør truet, når Storebælt stiger. Til foråret er der i bedste fald et forslag til, hvordan byen kan sikres, og hvem der skal betale for det. Illustration: COWI

Sikring af Korsør mod stormflod drøftes fortsat

Slagelse - 19. januar 2017 kl. 11:39 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidst gik det godt. Korsør klarede sig i begyndelsen af i år tørskoet gennem en stormflod med et forhøjet Storebælt på 1,23 meter. I 2006 steg vandet til 1,77 meter over daglig vande og fyldte Korsørs gader med en halv til en hel meter vand. Omfattende skader var en realitet.

Derfor har der længe været fokus på, hvordan Korsørs kan sikres mod vandmasserne. Men ting tager som bekendt tid. Tilbage i september 2015 besluttede politikerne i erhverv-, plan- og miljøudvalget, at »højvandssikring af Korsør by skulle prioriteres, at en slusemodel fravælges og at den brede borgerinddragelse startes med inddragelse af nøgleinteressenter«.

Her i januar 2017 næsten halvandet år efter er status, at der har været drøftelser med blandt andet Korsør Havn og Flådestationen, ligesom der i november landede en COWI-rapport med skitser og målinger over, hvordan Korsør kan beskyttes mod vandstigninger på op til to meter over daglig vande.

Politikerne har på deres seneste møde godkendt, at der nedsættes en såkaldt inspirationsgruppe, der skal sikre, at en fremtidig højvandssikring af bykernen Korsør også ager højde for visioner/ønsker om eksempelvis en promenade ved fæstningen og en bedre forbindelse mellem havnefront og by. Inspirationsgruppen skal komme med visioner, som politikerne i bedste fald kan få fremlagt på deres møde til maj i år - 11 år efter Storebælt satte Korsør under vand.

Herefter skal der sættes en økonomisk ramme på højvandssikringen, der skal sendes i offentlig høring og i høring hos alle, der kan blive pålagt at bidrage økonomisk til sikringen. Politikernes efterfølgende afgørelse kan der klages over. Bliver der ikke klaget, skal Kystdirektoratet herefter ansøges om tilladelse til udføre højvandskiringen af Korsør.