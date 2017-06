Se billedserie Når døren til gangen med de demente beboere åbnes, bliver personalet alarmeret, fortæller leder af Plejecenter Solbakken Ingelise Holm. Foto: Helge Wedel

Sikkerhed for demente - 80-årig fundet igen

Slagelse - 07. juni 2017 kl. 10:47 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de 11 år med plejecenter Solbakken på Motalavej i Korsør har der i følge lederen Ingelise Holm aldrig tidligere været en så omfattende eftersøgning, som det skete mandag aften, hvor det var lykkedes en 80-årig dement mandlig beboer at forlade plejecenteret. Han blev senere fundet efter midnat i nærheden af Halsskov Færgehavn. I god behold men noget kold.

- Vi ville gerne høre hans forklaring, men den får vi aldrig. Det er han for syg til, siger Ingelise Holm, da Sjællandske besøger plejecenteret tirsdag for at høre , hvordan det sikres, at de demente ikke kan forlade deres boliger og bringe deres liv i fare.

Der er hel faste procedurer, hvis personalet ser, at en beboer mangler.

- Først iværksætter vi en intern eftersøgning. Derefter i nærområdet med bil. Efter cirka en time bliver jeg kontaktet, derefter familie og politiet. Men vi kontakter også taxa og hjemmeplejen, så de kan holde øje, siger Ingelise Holm. Hun blev ringet op cirka 20.30 mandag om den forsvundne 80-årige. Hun glæder sig over en meget stor hjælpsomhed fra de beboere, som personalet mødte på Motalavej under eftersøgningen.

- En meget stor forståelse og tilbud om at hjælpe til kom fra rigtig mange af områdets unge mennesker, siger Ingelise Holm.

Selve døren ind til afsnittet med de demente beboere er forsynet med alarm, så personalet kan se, når den bliver åbnet. Men ikke om døren åbnes af pårørende, en kollega eller en dement. Indersiden af døren er malet, så den ligner nogle træer med et hvidt stakit i forsøget på ikke at få de demente til at gå ud af den.

Den teknologiske udvikling går stærkt for at skabe trygge rammer for demente borgere, som nu om dage i langt højere grad fylder plejecentrene, da hjælpemidler og hjemmepleje i dag gør, at ældre uden demens kan blive i eget hjem meget længere.

- Sensorer er på vores ønskeseddel, så vi med det samme kan se, hvem det er, der bevæger sig rundt på plejecenteret, hvor personalet i dag så at sige må have et øje på hver en finger, når det gælder vores demente beboere, siger Ingelise Holm. Hun tilføjer, at den 80-årige og hans familie nu får tilbud om hjælp fra kommunens velfærdsteknologiske afdeling. Eksempelvis mulighed for gps-overvågning.

Han er aldrig tidligere stukket af.