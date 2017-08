Sigtet for voldtægt: - Jeg husker intet!

En glad julefrokost på Comwell fik en grim afslutning sidste år.

Slagelse - 10. august 2017 kl. 15:48 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Var det den 28-årige XX, som stod bag en særdeles grov voldtægt den 3. december sidste år på Hotel Comwell i Korsør - eller har politiet fået fat på den forkerte person?

Det er det spørgsmål, som dommer og et nævningeting skal finde frem til i løbet af de nærmeste dage.

Voldtægten gik ud over en rengøringsassistent med udenlandsk baggrund. Ikke alene blev hun udsat for en fuldbyrdet voldtægt, hun blev også slået med både flad og knyttet hånd, ligesom hun fik revet flere hårtotter ud. Desuden blev hun udsat for et kvælningsgreb, som kan have bragt hende i livsfare. Endelig skulle voldtægten have varet fra klokken 04.50 til klokken 6.25 - altså i godt halvanden time, hvorved kvinden også var frihedsberøvet. Alt sammen forhold, som anklageren mener skal takseres til mindst fire års ubetinget fængsel.

Den 28-årige tiltalte forklarede, at han led af social angst, som han er i behandling for.

- Jeg havde slet ikke lyst til at deltage i den julefrokost, men min coach sagde, at det ville være godt for mig at tage med, sagde han.

Han sagde videre, at han normalt aldrig drikker noget, som er stærkere end øl, men at han den aften var blevet meget fuld.

Da han som en af de sidste skulle i seng ved fire-tiden om morgenen, gik han op til sit værelse, som han delte med en kollega.

- Jeg skulle virkelig på toilettet og lave stort, men på grund af min socialangst kan jeg ikke li' at gå på toilettet, når der er andre til stede, forklarede han.

Derfor gik han - stærkt beruset - ud af værelset og famlede sig ned i en kælder, hvor der blandt andet er toiletter og omklædningsrum til personalet.

- Jeg kunne ikke se nogen, men pludselig kunne jeg ikke holde mig længere, og så...ja, så sked jeg i bukserne, forklarede han uden omsvøb - efterfulgt at nogle detaljer om, hvordan han forsøgte at samle sin egen afføring op med fingrene og også fandt noget tøj, som han brugte til at tørre sig.

- Jeg var meget fuld på det tidspunkt og er muligvis faldet. Jeg kan ikke huske mere, før jeg blev vækket i min seng ved 10-tiden om formiddagen, fortalte han.

Offeret selv ville ikke afgive forklaring, mens den 28-årige var til stede i retten, og hun bad også om lukkede døre, hvilket dommeren sagde ja til.

Derfor kan Sjællandske ikke fortælle hendes version af sagen.

Resten af torsdagen var der vidneafhøringer af politifolk, DNA-eksperter med flere - og det ventes, at der falder dom i sagen allerede i dag.