Sigtet for massiv netsvindel: Nu er tiltalt forsvundet

De mange svindelsager er blandt andet sket via falske annoncer på Gul og Gratis og Den Blå Avis.

Slagelse - 27. februar 2017 kl. 06:00

Anklageskriftet fylder hele 25 A4-ark og opremser i alt 67 forskellige strafbare forhold - langt hovedparten handler om svindel og bedrag via Den Blå Avis, mens andre sager handler om, at kvinden har udnyttet en bekendts NEM-id til at købe ting på nettet og ansøge flere lånefirmaer om kontantlån.

I alt beløber de mange strafbare forhold sig til omkring en kvart million kroner - det er dog ikke i alle forhold, det er lykkedes den unge svindler at få firmaerne til at hoppe på limpinden. Derfor er det endelige beløb, der er bedraget for, lidt usikkert.

Men sikkert er det dog, at den unge pige har haft ganske travlt på nettet.

Fra september 2016 er den 21-årige kvinde tilsyneladende rejst til et ukendt sted i USA, hvorfra svindlen fortsatte endnu en måned, før politiet endelig kom på sporet af hende og herefter beslaglagde et beløb på 8.000 kroner fra hendes bankkonto.

Siden har anklagemyndigheden og politiet arbejdet ihærdigt for at samle beviser til de mange sager. Problemet er dog, at den 21-årige kvinde skal »forkyndes« at møde op i retten - og det er selvsagt svært, når hendes adresse p.t. er ukendt. Det er ikke usandsynligt, at hun stadig befinder sig i USA.