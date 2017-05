Se billedserie Mathias Røngaard Axdal fra Vemmelev Skole forklarede sit kostume med, at han ville finde på noget anderledes. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Sidste skoledag er også vemod

Slagelse - 24. maj 2017 kl. 14:59 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var nonner og engle, julemænd, hippier, supermænd og cheerleaders, og så var der alle dem, der bare lignede sig selv, da Slagelse Lystanlæg nok en gang lagde græs til sidste skoledag for 9.-10. klasse-eleverne. Humøret - og musikken - var høj fra først på eftermiddagen, men der var også nogle, der gav folkeskoletiden lidt eftertanke denne dag.

- Det er specielt at være sammen allesammen for at sige farvel. Jeg vil ikke sige, at det er en dag, man glæder sig til. Det er en dag, der bare kommer, og hvor man giver det sidste farvel-kram, sagde Mie Beyer.

Hun var sammen med klassekammeraterne fra 10. klassecentret X-class og fortsætter på stx efter sommerferien.

- Vi har det til fælles, at vi er kommet videre, konstaterede Andreas Falkner Larsen, også fra X-class, som efter ferien begynder på Selandias tømreruddannelse.

Han var en af dem, der torsdag skulle være med til at rydde op oven på festlighederne, efter at det nye, fælles elevråd for alle de kommunale skoler har taget kritikken af de senere års manglende oprydning til sig.

Der bliver sikkert nok at gøre for oprydderne, for som julemanden Mathias Røngaard Axdal fra Vemmelev Skole forklarede programmet:

- Vi skal drikke nogle bajere, og så skal vi til fest bagefter.