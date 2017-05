Se billedserie Et opråb fra Pia Dyhr, nabo til Slagelse Lystanlæg, har nu fået det nye, fælles elevråd i Slagelse Kommune til at tage ansvar og initiativ til at rydde op efter sidste skoledag på onsdag. Foto: Mette Kjær Nielsen

Sidste Skoledag: Elever lover at tage skraldet

Slagelse - 23. maj 2017

Pizzabakker, øldåser og andet blandet affald skal ikke have lov til at flyde i Slagelse Lystanlæg, efter at 9. og 10. klasserne på onsdag traditionen tro afslutter sidste skoledag her i samlet trop.

De seneste års fortilfælde af manglende oprydning efter festlighederne, fik tidligere på måneden nabo til anlægget Pia Dyhr til at kontakte Sjællandske for at gøre opmærksom på problemet - og for at rette en direkte opfordring til Slagelse Kommunes Fælleselevråd om at tage ansvaret for oprydningen dagen derpå. Den opfordring har det fælleselevråd nu taget på sig.

- De unge mennesker vil gerne vise, at de tager ansvar og tager fat. Derfor bliver det sådan, at elevrådet kommer klokken 9.30 til 12 på Kristi himmelfartsdag og rydder op i anlægget, fortæller Susie Lyngstrøm, der er lærer på Xclass og koordinator for det nyetablerede fælles elevråd, der repræsenterer alle de kommunale skoler. Hun fortæller også, at elevrådet havde set artiklen og derfor tog sagen op, og siden har arbejdet på at finde en løsning på tværs af de mange skoler i Slagelse.

Mandag tog fælleselevrådet sig tid til at dele informative flyers ud til anlæggets naboer - blandt andet i Fruegade, hvor Pia Dyhr bor.

- Det er helt fantastisk, at de har grebet bolden. Jeg er rigtig glad for, at de ikke har set det som et surt opstød, men i stedet har lavet både aktiviteter og informeret os naboer, siger Pia Dyhr.

- Det vil være rigtig fedt, hvis vi kan danne præcedens her og vise at unge mennesker godt kan tage ansvar og rydde op efter sig selv, siger Pia Dyhr.