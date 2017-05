Seniorer travede gennem skoven

- En gåtur er god for både fysikken og det psykiske. Det giver ro i sindet og vigtig motion, forklarer Hans Vallentin Stoltz, som undervejs på mandagens tur stoppede op flere steder for at fortælle om blandt andet tilblivelsen af Studentersøen, navnedebatten omkring Skidenrenden, om Arnehavehus og det store militærområde.

- Seniorugen giver rigtig god mulighed for både at se og ikke mindst prøve nogle af de mange tilbud, der er rundt om i kommunen, som er med til at holde os sund og trives i vores hverdag. Sundhed er i høj grad også det at være sammen med andre og hygge sig i hinandens selskab. Så sundhed kan ligeså godt være en omgang skak eller siddende gymnastik, som det kan være en trave- eller cykeltur. Jeg håber, rigtig mange vil kigge forbi til arrangementerne og foredragene i seniorugen - her burde været noget for enhver smag, siger formand for sundheds- og seniorudvalget Ann Sibbern (DF) om Seniorugen.