Bestyrelsen for Vemmelev Seniorbadminton er yderst frustrerede over fordelingen af haltider i Vemmelevhallen sæson efter sæson. Her ses formand Peter Bansleben (rød t-shirt) sammen med kasserer Erik Nygaard og bestyrelsesmedlemmerne Ole Brun Christensen og Ivan Sørensen.

Seniorbadminton i oprør: Vi overlever kun på skolens nåde

Slagelse - 09. august 2017 kl. 10:25 Af Mette Kjær Nielsen

Nok er nok. Sådan er stemningen i Vemmelev Seniorbadminton, efter at både spillerne og bestyrelsen for andet år i træk ikke har kunne få brugbare tider i Vemmelevhallen. Faktisk er frustrationerne så store, at de menige medlemmer har bedt bestyrelsen gå til Sjællandske.

Sagen er den, at Vemmelev Seniorbadminton brød ud af Vemmelev Skytte, Gymnastik og Idrætsforening (forkortes herefter VSG&I) tilbage i 2013. I en sæson spillede seniorerne så under Ældresagen i Slagelse, men herefter blev det nødvendigt at etablere en egentlig badmintonforening. Dengang fik den nye badmintonklub tildelt spilletider i Vemmelevhallen hver tirsdag og torsdag fra 15.30 til 17. Sådan gik det i to sæsonener.

I foråret 2015 opstod så et problem, for VSG&I ville igen opstarte et håndboldhold for børn, og idrætsforeningens mindste drenge skulle også bruge indendørs baner. Der opstod derfor en dobbeltbooking i systemet. Og når det er tilfældet, så må seniorer vige for børn, lyder retningslinjerne i Slagelse Kommune.

I første omgang måtte seniorerne afgive halvdelen af banerne til børnene. Den følgende sæson - den seneste - måtte seniorerne helt vige pladsen. Og der var ikke andre ledige, almindelige haltider at få. Derfor måtte Vemmelev Seniorbadminton gå til Vemmelev Skole og lave en aftale om, at badmintonklubben kunne bruge hallen to gange om ugen i løbet af skoledagen, hvor hallen står til skolens fri afbenyttelse. Og sådan bliver det igen i den kommende sæson 2017-2018, hvor Vemmelev Seniorbadmintons 60 medlemmer kan få lov til at spille tirsdag og onsdag mellem 12 og 14.

- Vi overlever kun på skolens nåde - og den er vi selvfølgelig glad for. Men hvorfor skal vi være afhængige af, hvornår skolen kan give os lov til at bruge hallen? Sidste sæson havde vi 14 aflysninger og ændringer på grund af emneuger, terminsprøver og så videre. Det er ikke alle vore medlemmer, der har email - eller læser emails hele tiden, så det er rigtig meget arbejde med at ringe rundt med ændringer, siger Peter Bansleben, der er formand for Vemmelev Seniorbadmintons bestyrelse.

- Vi vil bare gerne have to faste haltider. Rigtig mange af os, har mange andre ting, vi skal nå, så vi kan ikke bare flytte rundt, fordi vi er pensionister, tilføjer Peter Bansleben.

- Det skal ikke være sådan, det er »på skolens nåde«. Derfor har vi også lavet nye retningslinjer her i foråret, så senioridræt får nye muligheder i »skoletiden«, hvor der ikke er fast booket gymnastik. Vi kan dog først uddele de haltider, når skolen har lagt deres skema lige inden sommerferien. Men det skal fremover ikke være sådan, at man kan opleve 14 ændringer på én sæson. En til tre må være maksimum. Jeg vil sige, at de må væbne sig med tålmodighed og se, om det ikke bliver anderledes i den kommende sæson, siger Troels Christensen (LA), der er formand for kultur-, fritids- og turismeudvalget i Slagelse Kommune. Han vil også gerne tilføje, at han har tilbudt Vemmelev Seniorbadminton, at de i stedet kan træne i Tårnborghallen.

Det tilbud har Vemmelev Seniorbadminton dog ikke tænkt sig at tage imod.