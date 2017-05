Se billedserie Vestsjællandscentret blev evakueret om eftermiddagen den 17. oktober - og holdt lukket resten af dagen.

Sendte 18 bombetrusler: - Vi er i krig på forkert grundlag

Slagelse - 24. maj 2017

Han har tidligere været meget svær at få ord ud af, men onsdag formiddag var den 31-årige krigsveteran fra Slagelse ganske snakkesaglig, da den spinkle unge mand efter en times tid satte sig foran dommeren klokken 10.30.

Det lange hår var redt stramt tilbage og sat op i en pisk, og hans tynde skæg var blevet omkring 10 centimeter langt. Han virkede veloplagt og velforberedt og svarede på alle spørgsmål med en klar og tydelig stemme.

To andre sager, som stammer fra før de mange bombetrusler blev afsendt 17. oktober sidste år, blev gennemgået først. Den ene var en banal sag om, at den 31-årige i frustration over politiet havde ødelagt et sidespejl på en patruljebil. Han erkendte at have sparket, men mente ikke, at skaden var så slem.

Den anden sag var af mere alvorlig karakter - et groft overfald den 18. marts sidste år, hvor den 31-årige ud for Hotel Slagelse havde slået og sparket en anden mand i hovedet, så denne mistede bevidstheden.

Da disse sager var gennemgået, startede hovedsagen om de 18 bombetrusler, der blev udsendt fra den 31-åriges lejlighed den 17. oktober sidste år.

Den 31-årige erkendte, at det var ham, der afsendte de mange mails - og adspurgt, hvorfor han gjorde det, lød svaret:

- For at få noget til at ske. Og på grund af de uretfærdigheder, jeg har været udsat for hos militærpsykologen i forsvaret, svarede han - uden i første omgang at gå i detaljer.

Hans baggrund blev herefter gennemgået: Han har været tilknyttet forsvaret i omkring syv år og har været udsendt til både Kosovo og Afghanistan.

Han erkendte også, at han lider af PTSD (posttraumatisk stress syndrom, red.) og at han har været deprimeret i flere perioder.

Det kom også frem, at han på et tidspunkt havde læst en række informationer på nettet om terrorangrebet i New York den 11. september 2001 - informationer, som ikke støtter den officielle forklaring og som ifølge den 31-årige betyder, at hele grundlaget for krigen smuldrede.

- Det betyder jo, at ens verdensbillede ændrer sig, forklarede han.

Og her kan kimen til hans frustrationer meget vel ligge - at han har deltaget i en krig, som han nu mener er startet på et falsk grundlag.

Resten af dagen blev et par politifolk afhørt om forskellige evakueringer, og dermed sluttede bevisførelsen.

- Jeg har ikke hørt noget i dag (onsdag, red.), som får mig til at ændre på min indstilling - nemlig, at den tiltalte skal idømmes en behandlingsdom, sagde anklager Susanne Bluhm til Sjællandske, da retsmødet var slut. Der falder dom i sagen tirsdag den 30. maj.