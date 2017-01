Et dronefoto over Skovvænget i Slagelse. Foto: Skel.dk

Selskab laver nu landmåling fra luften

»Droneopmåling« er et helt nyt værktøj for Slagelse Boligselskab - og et helt nyt værktøj for boligselskaber i Danmark generelt. Slagelse Boligselskab er nemlig en del af et pilotprojekt, som skal sikre en mere effektiv opmåling af boligselskabets arealer.