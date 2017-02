Rektor Niels-Erik Hybholt har ansøgt om lov til at oprette en htx-klasse for unge med autisme på Selandia Teknisk Gymnasium. Foto: Jens Christian Bachmann

Selandia vil oprette linje for autister

Slagelse - 05. februar 2017 kl. 13:50 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er det ofte belastende at have kontakt med andre mennesker, og derfor trækker mange med ASF sig tilbage. Vanskelighederne i almindelige, sociale situationer gør det svært for unge med ASF at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Men det vil Roskilde Tekniske Skole og Selandia Teknisk Gymnasium gøre noget ved, skriver Sjællandske.

Ministeriet har besluttet, at der på landsplan skal oprettes tre nye klasser - en hhx-klasse, en htx-klasse og en stx/hf-klasse. Og nu har de to ansøgere her i området også hver fået en støtteerklæring fra Region Sjælland, som de kan vise til Undervisningsministeriet. Det besluttede regionens forretningsudvalg på deres seneste møde.

På Selandia Teknisk Gymnasium i Slagelse arbejder man aktivt med at inkludere elever med autisme, men det lykkes ikke hver gang. For rektor Niels-Erik Hybholt vil skolen få mulighed for at sende et stærkt signal, hvis den får lov til at oprette htx-klassen.

- Det er en samfundsopgave, en kulturopgave og en dannelsesopgave. Det er til glæde for autisterne, men det er sandelig også til glæde for vores nuværende elever. For de ser, at der er plads til mennesker med autisme. Det understreger, at vi er rummelige, og det er et udtryk for den almendannelse, som vi skal give vores elever. Hvis der er noget, vi har brug for i den verden, vi lever i nu, så er det initiativer, der handler om rummelighed, siger Niels-Erik Hybholt.