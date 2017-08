Se billedserie 137 nye elever fra ZBC Selandia dystede på 12 hold i otte discipliner - blandt andet disse fællesski, som kræver en del samarbejde.

Send til din ven. X Artiklen: Selandia indledte skoleåret med hæsblæsende aktivitetsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Selandia indledte skoleåret med hæsblæsende aktivitetsdag

Slagelse - 11. august 2017 kl. 14:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tekst og foto: Mette Kjær Nielsen

Slagelse: Der var fart over feltet torsdag på ZBC Selandia.

Her gentog ZBC Selandia og Firmaidræt Slagelse nemlig succesen fra de seneste to år og holdt »Campusdag« for de 137 nye elever på EUX-uddannelsen, auto, transport og logistik, fødevarer, jordbrug og oplevelser.

Eleverne startede på deres nye uddannelser mandag, og torsdag var det altså tid til en aktiv ryste-sammen-dag.

- Opstarten på en ny uddannelse er for de fleste overvældende og samtidig vildt spændende. Campusdagen er en fantastisk dag, hvor både elever og faglærere ser hinanden i et andet element. Det giver nogle sjove fælles oplevelser, som gør, at alle kommer godt fra start på et spændende skoleår, siger Poul Fridan, leder for Skolehjemmet på ZBC Selandia.

Unikt samarbejde

Planlægningen af årets Campusdag begyndte allerede tilbage i juni måned. I styregruppen for arrangementet sidder også Firmaidræt Slagelse.

- Det er et super godt initiativ med campusdagen. Efter den dag starter eleverne og lærerne op med mange fælles grin og oplevelser. Det er et godt arrangement, som skaber fællesskab og gode oplevelser, det er årsagen til, at vi er med på campusdagen, siger Bjarne Christensen, næstformand for Firmaidræt Slagelse.

Discipliner der udfordrer

Igen i år skulle eleverne dyste forskellige discipliner, som udfordrer på forskellige måder.

De nye elever er kommende landmænd, anlægsgartnere, struktører, jordbrugsmaskinfører, bagere, kokke, tjenere, og EUX'er. Men på campusdagen er fagligheden ikke omdrejningspunktet, men elementer fra skolens virke var alligevel indarbejdet i opgaverne.

Fra dagens start blev alle elever delt op i hold inden for deres fag. Herpå skulle holdene dyste i otte meget forskellige discipliner, hvor både balancen, de stærke overarme og logisk tænkende hoveder blev udfordret og rystet tættere sammen - samtidig med, at eleverne fik en lektion i at samarbejde med hinanden.