Seks uger senere: Theos familie har stadig ikke modtaget støtte

For seks uger siden kunne Sjællandske fortælle historien om den lille dreng Theo Foli Kok, der var indlagt på Rigshospitalet i tre måneder. Hans forældre havde fået afslag på økonomisk støtte fra Slagelse Kommune under den lange indlæggelse, fordi Theo ikke var »syg nok«.

- Det betyder, at jeg ikke har fået løn i den her måned. Ikke en krone. Vi har indtil videre levet for Vickys barsel, men den rækker jo ikke så langt. Det er virkelig svært at få enderne til at nå sammen. Det er næsten værre end før, og jeg vil virkelig gerne vide, hvorfor det tager så lang tid, siger Mads Foli Hansen.