Se billedserie Der var fyldt på vandet til sidste års Harboe Cup i Skælskør. Foto: Jan Nielsen

Sejlere håber på vind i sejlene til weekendens Harboe Cup

Slagelse - 20. september 2016 kl. 11:08 Af Camilla Adams Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lagt op til en travl weekend i Skælskør, når dette års Harboe Cup finder sted både lørdag og søndag. Op mod 800 mennesker kommer til Solskinsbyen for at deltage i stævnet eller for at støtte nogle, som deltager.

- Der er indtil videre 320 tilmeldte joller, og derudover er der 40 tilmeldte træner- og følgebåde, fortæller Claus Møller Christensen, som er stævneleder på Harboe Cup og formand for Skælskør-Amatør Sejlklub, som er klubben bag cuppen.

Der er derfor rigeligt at se til i ugen op til weekendens festligheder. Der er godt 100 frivillige i gang over weekenden, som sørger for at alt er, som det skal være.

Sejladsen, som foregår i optimistjoller, er at finde tre steder i byen; på Fjorden, på Noret og på Kobæk Strand. De yngre deltagere skal sejle inde i Fjorden og Noret, hvor vandet er roligere og omgivelserne mere beskyttede, hvor de øvede derimod sejler ude i Storebælt fra Kobæk Strand.

Når nu byen besøges af så mange mennesker over weekenden, sørger butikkerne også for at have længere åbent. Derudover kører »Pariserbussen« fra Danmarks Busmuseum i rundfart mellem Lystbådehavnen, Skælskør Havn og Kobæk Strand mellem 11 og 14. En billet til bussen koster 20 kroner.

En del af byens mange kunstnere er gået sammen om at afholde en »kunstcrawl«, hvor udvalgte kunstnere holder åbent hus, så man kan komme forbi og se, hvad de laver.

Starten på de første sejladser går klokken 11 om lørdagen og klokken 10 om søndagen, og så sejles der hele dagen indtil en 16-17 tiden.