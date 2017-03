Se billedserie »Onkel Reje« lægger an til tøndeslag. Foto: Anders Ole Olsen

Seje tønder blev hængende

Slagelse - 01. marts 2017 kl. 10:23 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De gjorde, hvad de kunne. Spiderman, Batman, Rasmus Klump, Hulk, Onkel Reje og adskillige prinsesser lagde alle kræfter i for at få de to tønder til at splintres mod gulvet oppe på første sal hos Danske Bank i Slagelse.

Her havde banken og Business Slagelse inviteret til fastelavnsfest ad to omgange, og om formiddagen var det børn fra Slagelse Naturdagpleje, Antvorskov Børnegård og Søbjerggård Børnehus, der stillede op i lange rækker for efter tur at fatte køllen og forsøge at få bugt med de solide tønder.

Børnehavebørnene kunne godt give deres tønde nogle ordentlige smæk, mens det kneb mere for de helt små fra dagplejen. Tønden blev bare ved med at hænge ned fra loftet og se hel ud, så efter et stykke tid begyndte de lidt større børn at hjælpe de helt små. Uden synligt resultat, så de voksne måtte til sidst træde til og snyde lidt. Dels ved selv at hamre et par gange til tønderne, dels ved at løsne noget af det, der holdt sammen på tønderne.

- De hjælper os, lød det fra et af børnene, og det var vist godt nok, for ellers havde de sikkert stået og slået endnu.