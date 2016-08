Et stort opbud af politi finkæmmede onsdag kolonihaver i et område mellem Storebæltsvej og Vestmotorvejen i Korsør i et forsøg på at finde spor efter den forsvundne Emilie Meng.

Se billeder: Mange betjente leder efter Emilie

Mindst 50 betjente - muligvis flere - har sammen med folk i Beredskabsstyrelsen været i gang.

Finkæmningen sker som et led i efterforskningen efter den forsvundne Emilie Meng, som ikke er set siden 10. juni, da hun tidlig om morgenen sagde farvel til to veninder på stationen efter en bytur i Slagelse for at gå hjem til sin bolig i Korsør. Fra stationen valgte hun sandsynligvis at gå på en sti, som går langs kolonihaveområdet.

Politiet har tidligere gennemsøgt have-området, men har valgt at genoptage eftersøgningen.

Ifølge politiet, stødte man i løbet af onsdagen på flere steder som politiets hunde viste interesse for. Men der blev ikke fundet genstande, der kunne relateres til Emilie Meng, og der er altså indtil videre ingen nye afgørende spor i sagen.

- Vi er meget glade for den positive modtagelse vi har fået af beboerne i området, som trods de gener afsøgningen giver, har været ualmindelige imødekommende, siger vicepolitikommissær Søren Ravn-Nielsen, der håber, at dagens afsøgning kan bringe efterforskningen videre.

Hele området omkring haveforeningerne har været afspærret i går og natten igennem, og vil også være det i dag indtil politiet er færdige med afsøgningen senere i eftermiddag.