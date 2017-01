Artiklen: Se billeder: Emilie bisættes: Familie og venner siger et sidste farvel

Sn.dks udsendte ved kirken fortæller, at rustvognen, der skal køre kisten væk fra Sankt Povls Kirke, er beskyttet af vagter, som er hyret af familien. Det er gjort for at pressen og fotografer ikke kommer for tæt på kisten.

Samtidig har nogle fotografer oplevet, at borgere fra Korsør er sure og råber efter dem, at de skal lade familien være i fred.

Emilie Meng forsvandt sporløst den 10. juli sidste år fra Korsør Station, efter hun havde været i byen med nogle veninder. Ved stationen valgte hun at gå alene hjem, og siden har ingen set hende i live.

Efter flere storstilede eftersøgninger blev Emilies lig fundet godt fem måneder senere i en sø i Borup juleaften.

Politiet meldte efterfølgende ud, at de er overbeviste om, at hun er blevet udsat for en forbrydelse.

Politiet formoder, at hun blev slået ihjel kort tid efter, at hun forsvandt.

