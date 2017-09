Lokale Brian Sandberg beretter i foredragsrække om sit liv og levned. Slagelse Musikhus gæstes den 27. september klokken 20.

Sandberg taler ud i Slagelse

Slagelse - 15. september 2017 kl. 10:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brian Sandberg, tidligere medlem af rockerklubberne Hells Angels og Bandidos, har rundet et halvt hundrede år og forsøger egentlig at lægge fortiden bag sig.

Med en stribe af foredrag med titlen » Brian Sandberg - Uden filter« er han dog nu klar til at rippe op i rockervirket, som har været en fast bestanddel af cv'et de seneste år.

Han gæster Slagelse Musikhus den 27. september klokken 20, hvor der er plads til 100 - gerne spørgelystne - gæster.

- Det kommer til at dreje sig om mit liv og alle de ting, jeg har været igennem. Jeg håber, at folk vil stille mig nogle spørgsmål, men det vil jo vise sig, hvor varme folk er på aftenen, lyder det fra Brian Sandberg, der ikke regner med at undgå spørgsmål om eksempelvis Stein Bagger-tiden og de forskellige og mere eller mindre dramatiske exits af diverse rockerklubber.

Modermærkekræften vil dog også fylde på aftenen, om muligt nok mest, da det er et faktum, som for tiden dræner for energi, men trods alt gør hver dag værd at leve.

- Det vil jeg tale meget om. Nu har det bredt sig tre gange, så nu synes jeg, det er mindre sjovt. Jeg er blevet opereret på ryggen, under armen, og nu også i lungen har de fjernet noget. De napper mig stille og roligt. Men sådan er det at have sådan en sygdom. Det er trods alt bedre end det modsatte, siger den lokale Brian Sandberg.

I alt 12 foredrag i lige så mange forskellige byer vil pryde eksrockerens kalender fra 21. september frem til 7. december.

Flere af dem har været planlagt længe. I forhold til Slagelse var vejen dog noget ujævn.

Før aftalen kunne komme formelt i stand, skulle foredraget og stedet sikkerhedsgodkendes af politiet.

Og den tilladelse blev først givet, hvad der svarer til tre uger før selve arrangementet, så jeg fik pludselig travlt med at få solgt nogle billetter, fortæller han.

Billetter kan købes på Ticketmaster.dk