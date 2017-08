Sandfygningen har gjort stien vanskelig fremkommelig for blandt andet barnevogne og ældre folk i eldrevne køretøjer. Næstformand i Volleyklubben Vestsjælland Claus Bech oplyser, at klubben planlægger at afvikle klubmesterskabet i beachvolley på banerne. Et mesterskab der normalt finder sted på baner ved Slagelse Gymnasium. Foto: Mette Kjær Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Sand fyger væk og sikkerhed undersøges i nyåbnet vandsportscenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sand fyger væk og sikkerhed undersøges i nyåbnet vandsportscenter

Slagelse - 10. august 2017 kl. 08:12 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nyåbnede vandsportscenter i Halsskov Færgehavn er allerede mærket af naturkræfterne. Store sandmængder er blæst væk fra de tre beachvolley-baner. I stedet dækker et tykt lag sand nu stien langs banerne, der ellers også skulle kunne benyttes af både børnefamilier med barnevogne og handicappede i el-køretøjer. Det har sandet nu mere eller mindre sat en stopper for.

Læs også: Særdeles stormfuld indvielse af vandsportscenter

Formand for Volleyklubben Vestsjælland Elmer Petersen kalder sandfygningen overraskende.

- Det er da ærgerligt, at der så sige er gået Råbjerg Mile i beachvolleybanerne. Men også overraskende, da der jo er erfaringer fra andre beachvolleybaner i kommunen, siger Elmer Petersen til Sjællandske.

Projektleder på vandsportscenteret Rudi Saltofte Olesen oplyser, at forskellige løsninger er under overvejelse for at standse sandflugten.

- Vi ser blandt andet beplantning og brug af fendertræ. Sidstnævnte må dog ikke være for tæt på banerne af sikkerhedsmæssige hensyn, siger Rudi Saltofte Olesen. Han kan ikke sige, hvornår en løsning besluttes. At nedgrave banerne i en fordybning kommer dog ikke på tale, da man så ifølge Rudi Saltofte Olesen skulle starte helt forfra.

Han tilføjer, at sandets opførsel tydeligt viser, hvorfor det ville have været en dårlig idé at lægge sand ud på den stenede strand i havnen. Endelig glæder han sig over, at modtage mange reaktioner på, at vandsportscenteret er velbesøgt og brugt.

Byrådsmedlem og tidligere Korsør-borgmester Flemming Erichsen (S) har på det seneste møde i erhverv,- plan og miljøudvalget fremsat ønske om aktindsigt i referater fra byggemøder holdt under anlægsarbejdet med at bygge første etape af vandsportscenteret.

- Jeg søger en forklaring på, hvorfor projektet er forsinket og kun halvfærdigt. Vi, der har færdes i området, har jo længe kunne se, at det næppe blev færdigt til indvielsen den 4. august. Jeg har selv deltaget i et utal af byggemøder, hvor man også altid behandler den fastsatte tidsplan. Det vil jeg gerne vide, om det også er sket her, siger Flemming Erichsen til Sjællandske. Han tilføjer, at der også ved mange byggeprojekter er aftalt bod til entreprenøren, hvis et arbejde ikke holder den fastlagte tidsplan.

Flemming Erichsen ønsker også en nærmere redegørelse for sikkerhedsreglerne for udspringstårnet bestående af de tre gule containere, der er at betragte som en kommunal ejendom.

- Jeg er ikke sikker på, at det holder i byretten, at der blot er sat et skilt op med teksten, at det er på eget ansvar at benytte udspringstårnet. Jeg vil gerne være sikker på, at vi overholder alle regler om sikkerhed, siger Flemming Erichsen.

relaterede artikler

Vandsportscenter ikke helt færdig til indvielsen fredag 03. august 2017 kl. 06:53