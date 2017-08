Se billedserie Støtteforeningen for Dansk Forsorgshistorisk Museum fik tilbage i 2015 Slagelse Kommunes handicappris. Her ses syv af foreningens 10 medlemmer foran nogle af tingene fra udstillingen. Fra venstre mod højre er det Frybørg Howe-Rasmussen, Kirsten Rosenkilde (formand), Ellen Johansen, Henning Jahn, Elsebeth Nielsen, Leif Jacobsen (kasserer) og Lotte Hansen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Samling fra mørk tid skal sikres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Samling fra mørk tid skal sikres

Slagelse - 02. august 2017 kl. 08:10 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det handler om, at vi skal have registreret alle effekterne i samlingen på Andersvænge, så de kan blive sikret ved at komme ind under museums-lovgivningen. Det er meget vigtigt at kunne dokumentere overfor nutidens unge, hvad der har fundet sted.

Det siger Sytter Kristensen, der er formand for Den Selvejende Institution Dansk Forsorgshistorisk Samling, som holder til på det tidligere Andersvænge, nærmere bestemt i det tidligere køkken på Rosenkildevej 59.

På et møde i næste uge skal kommunens udvalg for handicap og psykiatri tage stilling til en anmodning fra Sytter Kristensen om, at man nedlægger Den Selvejende Institution Dansk Forsorgshistorisk Samling.

DFS blev stiftet med det formål at drive en handicap historisk samling for at bidrage til bevarelse, udvikling og formidling om udviklingshæmmedes vilkår før og nu.

Udgangspunktet for samlingen er en meget omfattende samling af effekter og dokumentation indsamlet af tidligere værkstedslærer Erling Kristensen.

Samlingen blev i 2007 vurderet til at være den største samling af sin art i Norden. Der er omkring 10.000 effekter, oplyser Kirsten Rosenkilde fra Støtteforeningen for et Dansk Forsorgshistorisk Museum.

Men nedlæggelsen af DFS betyder ikke, at samlingen nedlægges. Tværtimod.

- Ved at nedlægge DFS kan vi frigøre de godt 400.000 kroner, som er samlet i den selvejende institution. Disse penge er i dag »død kapital«, men nedlægges DFS kan vi i stedet overdrage pengene til Støtteforeningen for et Dansk Forsorgshistorisk Museum ved formand Henning Jahn, der sammen med andre frivillige har stået for indretning og drift på stedet, fortæller Sytter Kristensen.

IDer er åbent i samlingen hver torsdag klokken 10-14 og mandag klokken 16-18.