Det tværfaglige samarbejde spotter ikke-idrætsaktive børn og får guidet mange ind i foreningslivet. Formand for Folkeoplysningsudvalget håber på, at ordningen på sigt kan udvides med økonomisk støtte til kontingent, beklædning og andre rekvisitter. Privatfoto

Samarbejde får flere børn ind i idrætslivet

Slagelse - 22. maj 2017 kl. 07:26 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et aktivt fritidsliv giver ikke kun sved på panden og bedre fysik. Det er også et socialt fællesskab på tværs af alder, kultur og sociale baggrunde.

Det tværfaglige samarbejde HEL Fritid i Slagelse Kommune er med til at sikre, at børn og unge i alderen 6-18 år får et aktivt fritidsliv og de mange fordele, som følger med fællesskabet i foreningslivet.

84 børn og unge har i år fået muligheden for at prøve idrætslivet af, og det er noget, som har virket og vakt børn og unges interesse. Knap 90 procent af de børn og unge, som er hjulpet i gang, er stadig aktive i foreningerne.

Det tværfaglige samarbejde spotter ikke-idrætsaktive børn.

- Vi har tilknyttet tovholdere på tværs af kommunen blandt skoler, daginstitutioner, fritidsklubber, blandt kommunens sagsbehandlere, SSP-medarbejdere, sundhedsplejersker og boligsociale medarbejdere. Det tværfaglige samarbejde gør, at vi sammen kan hjælpe og guide så mange som muligt ind i foreningslivet, siger HEL Fritids koordinator Gitte Gamborg Kristiansen.

Når tovholderne henviser et barn til en fritidsguide i HEL Fritid, kontakter fritidsguiden barnets familie og ved et fælles møde finder de en social fritidsaktivitet, som barnet ønsker at prøve.

Når barn og forældre har besluttet, hvad barnet skal gå til, følger fritidsguiden barnet og familien ud i foreningen for at sikre, de kommer godt i gang. Men det stopper ikke her.

- Vi følger barnet og familien tæt. Blandt andet ved at ringe til familien efter 14 dage, 2 måneder, 6 måneder og 1 år for at høre, om barnet stadig er glad for sin nye fritidsaktivitet. Familien kan også altid ringe til fritidsguiden, hvis de har spørgsmål. Vi kan mærke på familierne, at den tætte kontakt og opfølgning giver dem en tryghed, så de ikke føler, de bliver overladt alene til dem selv, siger Gitte Gamborg Kristiansen.