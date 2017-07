Se billedserie Lørdag åbnede den nye, kreative og brugerdrevne café Salonen i Algade 26. Pressefoto

Salondørene er slået op

Slagelse - 12. juli 2017 kl. 10:29 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi nåede kun lige at blive færdige før vi slog dørene op. Jeg var lige ved at snuble over en skruemaskine lige før, som vi havde glemt at få væk. siger Bettina Højer med et træt smil.

Hun står midt i Skælskørs nye café, Salonen, som hun sammen med initiativtager Mia Hoffmann har arbejdet intenst på at få klar til brug. En brugerdreven café og åbent kreativt miljø for alle.

I »Salonen: Kunst, Kjoler, Kaffe & Kiksekage« samler man alt det bedste fra byen. Lokal kunst og medlemmer, der arbejder i det kreative værksted og udstiller i caféen, hvor man kan smage friskpresset æblemost eller nyde den lokale bønne fra kafferisteriet Kaffelund.

Der er indrettet børnehjørne, hvor der er plads til at lade kreativiteten flyde helt op på væggen, hvor man må have lov til at tegne krøller og kruseduller i alle farver.

- Det her er jo ånden af Skælskør, siger Alexander Bradburn, der stadig har savsmuld bag ørerne efter at have bygget, skruet, savet og hjulpet aktivt med til at få Salonen klar.

- I Skælskør er der et stærkt fællesskab. Man hjælper hinanden og giver plads til alle. Vi har blot skabt rammerne for at lade det udfolde sig, siger han.

Netop rummelighed og plads til alle, er de ord der går igen, når man hører de første gæster i Salonen. Blandt andet Lene Sieling, der er pensioneret speciallærer. Hun sidder ved langbordet midt i cafeen og nyder den sprøde og cremede kiksekage.

- Her er bare plads til alle. Jeg glæder mig til at hjælpe, hvor jeg kan og bakke op omkring lokal bæredygtighed. Og så har jeg et forslag til at man kan lave lektiecafé herinde, siger Lene Sieling.

Salonen satser på at holde åbent alle hverdage fra 12 til 17.30 og lørdage fra 12 til 16 henover sommeren, og stedet vil løbende byde på alverdens arrangementer, både musik, kunst, workshops, foredrag og meget mere. Der er ingen grænser for kreativitet og alle idéer er velkomne, fra alle der har lyst til at være med.

Har du lyst til at være med i brugergruppen så kontakt Salonen på Facebook: Salonen - @salonen4k på Instagram eller på mail salonen4xk@gmail.com.