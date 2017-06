Se billedserie Et 1900 kvadratmeter stort areal på det rekreative areal bag Vestre Skole er en nødvendighed for muligt, fremtidigt boligprojekt. Politikere åbner for et salg. Foto: Morten Mikkelsen

Salg af grønt areal skal sikre Sericol-boliger

Slagelse - 03. juni 2017 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have blæst på samtlige påbud - og efter i årevis at have ladet stå til på Sericol-grunden i Løvegade i Slagelse - tvinges den jyske ejer nu til at rive bygningerne ned.

At ejeren i den forbindelse må finde det store checkhæfte frem, er ubestrideligt. Der er dog planer for grunden, som givetvis kan gøre den økonomiske hovedpine mindre besværlig at have med at gøre. Det skriver Sjællandske.

Planerne for området er nemlig at bygge boliger på grunden, når de faldefærdige bygninger inden for et år efter al sandsynlighed er væk. Det er i hvert fald kravet, at den tidligere skiltefabrik skal være fjernet inden foråret 2018.

Hvis planerne skal kunne realiseres, skal den grønne, kommunalt ejede plæne mellem Vestre Skole, hvor musikskolen i dag har til huse, og Holbergsgade dog i spil - for at kunne overholde bebyggelsesprocenten, så det også er en rentabel forretning.

Politikere har sagt god for et muligt salg af det grønne område til rekreative formål, hvilket ikke vil karambolere med Dyhrs Skoles halprojekt. Om det sendes i offentligt udbud, er dog stadig til diskussion, eftersom det egentlig ikke er muligt at køre uden om et udbud, medmindre Statsforvaltningen giver en dispensation. Derfor vil alle, også andre end folkene med boligplaner, kunne byde, når de grønne kvadratmeter kommer til salg

