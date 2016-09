Sjællandskes omtale af sagen om overpris for kørsel, der er rejst af Vagn Kviesgaard, Korsør, (billedet), hvis søn har betalt for meget.

Sag om overbetaling kan isolere handicappede

Slagelse - 22. september 2016 kl. 05:51 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den aktuelle sag, hvor Slagelse Kommune har opkrævet for mange penge for kørsel til frivillige aktiviteter for handicappede, kan få den konsekvens, at der vil blive skåret ned på denne kørsel. Hvilket kan føre til, at de handicappede bliver mere isolerede.

Sådan lød meldingerne, da byrådet forleden behandlede en sag omkring beboeres betaling for buskørsel på blandt andet Autisme Center Vestsjælland.

Sagen var rejst af Enhedslisten, der krævede en redegørelse for sagen, som har betydning for omkring 500 fysisk og psykisk udviklingshæmmede beboere.

Den er faktisk allerede ved at blive lavet, og skal nok også blive rundsendt til byrådet, lovede formanden for handicap og psykiatriudvalget, Anders Koefoed, (V), henvendt til Enhedslistens Thomas Clausen.

Formanden gjorde dog samtidig opmærksom på, at overbetalingen er stoppet pr. 1. september. Samt at sagen kan få konsekvenser for den fremtidige buskørsel.

- Der er jo ikke tale om en »skal-ting« for os, så vi må jo efterfølgende se på, om der er råd til de har busser, eller om man skal finde andre løsninger for transport, sagde Anders Koefoed.

Tidligere formand for handicap og psykiatriudvalget, Jørgen Andersen (S), sagde, at Slagelse har været foregangskommune vedrørende transport-ordningerne for de handicappede.

- De har kunnet blive transporteret rundt, så de kan deltage i samfundslivet. Jeg kan frygte, at institutionslederne rundt omkring nu vil sige, at det er der ikke råd til, og det vil betyde, at disse borgere vil blive isolerede, sagde Jørgen Andersen.