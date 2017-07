Justitsminister Søren Pape (K) bliver nu inddraget i sagen om de to familier, der er uønskede på Motalavej i Korsør, men som har mulighed for at blive boende i formentlig lang tid. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Sag om fraflytning af kriminelles familier på ministers bord

Slagelse - 07. juli 2017 kl. 06:09 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Justitsminister Søren Pape (K) inddrages nu i sagen om de to familier, der er uønskede af Bolig Korsør som lejere på Motalavej, fordi en dreng fra hver familie er dømt for vold og røveri udført på Motalavej.

De to drenge på 16 og 17 år overfaldt den 12. marts i år en 65-årig mand på parkeringspladsen ved Lidl, da han ikke ville give dem cigaretter. Et par timer efter begik de røveri mod kvarterhuset.

Sjællandskes omtale onsdag af, at de to familier øjensynligt kan blive boende i lang tid, fordi ophævelsen af de to lejemål både skal i Boligretten og måske senere i Landsretten, har fået Socialdemokratiets boligordfører Kaare Dybvad til at reagere. Via et såkaldt §20-spørgsmål beder han justitsminister Søren Pape tage stilling i sagen. Ministeren har en uge til at komme med svar. Spørgsmålet lyder:

Mener ministeren, at det er rimeligt, at de kriminelle unge, som er idømt ubetingede fængselsdomme og har fået ophævet deres lejemål hos Bolig Korsørs afdeling på Motalavej, efter de udøvede grov vold mod en 65-årige mand med krykstok, fordi han ikke ville udlevere cigaretter til dem og derefter truede en ansat i et beboerhus med en pistol, nu ser ud til at skulle blive boende i boligområdet i mange måneder?

Mener ministeren, at reglerne om ophævelse af lejemål for kriminelle beboere fungerer efter hensigten, hvis man kan blive boende mange måneder i en boligafdeling, fordi de kriminelle gør indsigelse og trækker sagen i boligretten og senere eventuelt i landsretten?

Udvalgsspørgsmål

Kaare Dybvad stiller samtidig spørgsmål til strafferetsplejeudvalget under Justitsministeriet, der skal svare på, hvad der kan gøres for, at en sag om ophævelse af lejemål for kriminelle ikke trækker ud i flere måneder. Udvalget har fire uger til at svare.

Spørgsmålet lyder: Hvilke muligheder er der for at forkorte den retslige procedure i forbindelse med udsmidning beboere i et alment boligområde, der udøver alvorlig kriminalitet, således at der ikke går adskillige måneder før de kriminelle smides ud?

