Særdeles stormfuld indvielse af vandsportscenter

Slagelse - 05. august 2017

- Det føles, som tager det 100 år, før man rammer vandet. Adrenalinen mærkes tydelig i kroppen.

Sådan lød vurderingen fra dem, der trodsede fredag aftens særdeles kraftige pålandsvind og høje bølgegang med udspring øverst oppe fra det gule udspringstårn med næsten 11 meter ned til vandoverfladen. Springene blev taget ved indvielsen af første etape af vandsportscenteret i den tidligere Halsskov Færgehavn.

Borgmester Stén Knuth (V) skulle også have sprunget øverst oppe fra, men hans vurdering var, at det blæste for meget, så risikoen for at blive taget af vinden var for stor. I stedet sprang han ud fra godt syv meters højde. På et skilt i opgangen til tårnet fremgår det også, at udspring sker helt på eget ansvar.

- Vandet er jo slet ikke koldt, og det var rigtig sjovt. Springet øverst fra må jeg have til gode, sagde Stén Knuth til Sjællandske efter springet.

Kommunens projektleder på vandportscenteret Rudi Saltofte Olesen oplyste til Sjællandske, at han regner med, at kommunen nu vil få undersøgt, om der skal opsættes advarsler om at springe ud fra tårnet ved kraftige vindhastigheder.

- Vi har masser af områder, hvor vi nu skal følge op på, hvordan borgerne og foreningerne vælger at bruge vandsportscenteret. Herunder naturligvis også udspringstårnet i forhold til sikkerhed, siger Rudi Saltofte Olesen.

At den 12 millioner dyre forvandling af færgehavnen har stor interesse fremgik af, at op imod 800 var mødt op til indvielsen. Ikke siden den sidste bilfærge sejlede, har der været så mange i havnen.

- Jeg er super glad for det store fremmøde. Det viser, at vi har set rigtigt med at udvikle færgehavnen, som jo er en vigtig del af Korsørs dna, sagde Hans-Jørn Andersen. Han er formand for det §17 stk. 4-udvalg »Byen møder vandet«, der har anbefalet politikerne at satse på et vandsportscenter med en vision om at ende i verdensklasse. Et mål private investorer nu skal hjælpe med at nå.

Fredagens voldsomme blæst og bygevejr fik sandet fra de tre beachvolley-baner til at fyge, ligesom løs jord omkring udspringstårnet blev hvirvlet op og kradsede i øjnene. Helt færdig blev vandsportscenteret ikke til indvielsen, men det kan bruges. Også når det blæser.

Den kommende tid vil gøre alle klogere på, hvordan vejr, vind og brugerne påvirker faciliteterne i vandsportscentret, der kan benyttes ganske gratis af alle 24 timer i døgnet.

Udviklingen af noget potentielt meget stort for Korsør og hele Slagelse Kommunen er kun lige begyndt. Bedre udstillingsvindue end for foden af Storebæltsbroen findes næppe.