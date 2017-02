Sårbare unge koster millioner: Nu skal de mestre eget liv

Når sårbare unge bliver voksne, er for mange af dem stadig på offentlig ydelse og afhængige af kommunen. Regningen løber dog løbsk, så nu skal ny såkaldt mestringsenhed ruste dem til ikke mindst at mestre eget liv.

Slagelse - 04. februar 2017

Antallet af særligt sårbare unge, som står på tærsklen til voksenlivet, men ikke som sådan kan mestre eget liv, er alarmerende højt i Slagelse Kommune. Det samme er derfor udgifterne, som i dag er forbundet med mentorordninger, efterværn, støtte, personlig assistance og ikke mindst botilbud.

Det skriver Sjællandske. Gruppen, som går fra ung til voksen, bør ifølge kommunen tælle 20 om året. Faktum er imidlertid, at 35 årligt skifter status, og det er et problem, lyder det.

- Det er reelt set 15 for mange. Det antal skal derfor ned, siger handicap- og psykiatrichef Thomas Knudsen, som bemærker, at situationen har ændret sig de seneste år, og at det er derfor, kommunen handler nu.

- Vi skal ikke have så mange på en ydelse, men de unge er jo svære at sætte etikette på, da de har mange forskellige udfordringer. Det er dog for dyrt ikke at gøre noget, tilføjer han med henvisning til regningen, som lander på kommunens bord, når en sårbar ung eksempelvis skal bo i et tilbud for kommunekroner.

Det er en post, som i dag er for høj i forhold til det årligt budgetterede. For eksempel forventes i alt cirka 20 borgere i 2017 at skulle visiteres til et midlertidigt botilbud, og her er gennemsnitsprisen 550.000 kroner, lyder vurderingen fra Slagelse Kommune. Altså 11 millioner kroner.

I dag sørger et tværfagligt samarbejde for de unge, men tager sig udelukkende af overgangen fra den ene forvaltning til den anden. Altså fra Center for Børn og Familie til Center for Handicap og Psykiatri, hvor de voksne hører til.

En særlig, ny såkaldt »mestringsenhed« skal dog nu være behjælpelig med at få de unge på en kurs helt uden om kommunen og altså gøre dem selvhjulpne i langt højere grad, end det har været tilfældet tidligere.