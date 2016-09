Sådan bydes nye studerende velkommen i Slagelse

Omkring 400 var med, da festlighederne gik i gang på H.P. Hansens Plads. Solen stod højt og humøret ligeså, da de studerende skulle dyste mod hinanden i limbodans midt på pladsen. Til den klassiske sang »Limbo Rock« viste flere af de studerende, hvor langt ned de kunne gå, for at komme under limbostangen.

- I kan jo ikke altid få støtte af det offentlige, come on, jokede han.

- Vi går op i, at der er et godt studiemiljø her i Slagelse, så I også får lyst til at bo her i fremtiden, sagde han blandt andet.