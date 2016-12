Det koster 944 millioner, ifølge regeringen, at udflytte knap 4000 statsligt ansatte. I Korsør kan regningen også løbe op, når det handler om klargøring af rammerne på Glasværket. Foto: Jens Wollesen

Så dyrt er det at få Søfartsstyrelsen til Korsør

Slagelse - 31. december 2016 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det koster knap en milliard kroner at udflytte 4000 statslige medarbejdere som led i regeringens »Bedre Balance«-plan. Det er heller ikke billigt at rigge til ude hos udlejerne, som får staten som lejere i forbindelse med udflytningen.

På Glasværket i Korsør anslås det eksempelvis at koste 60 millioner kroner at rykke 200 af Søfartsstyrelsens medarbejdere ind. Det viser et aktstykke fra Folketingstidende, som Sjællandske er i besiddelse af.

De 60 millioner kroner er stadig bare et skøn fra udlejerens egne rådgiveres side og dækker over 50 millioner kroner, som Glasværket skal stå for, og 10, som staten, herunder Bygningsstyrelsen, ventes at skulle betale. Det fremgår i hvert fald af lejekontrakten, som er blevet underskrevet, som forpligter Glasværket til at sende ombygningen, der skal til på Norvangen i Korsør, i EU-udbud.

De 60 millioner kroner, siger direktør Sven Lyse, er dog blot et estimat. Det er svært at sige, hvad prisen ender på. Udbuddet, som skal igennem EU-maskineriet, følges tæt fra Korsør, men ventes først afsluttet om fem måneder.

- Den skal i udbud, og indtil vi sidder med et licitationsmateriale, ved vi reelt ikke noget, siger Sven Lyse.

Selve ombygningen ventes ifølge aktstykket at tage omtrent 14 måneder, men derefter vil der også stå et godt, gedigent byggeri, som Sven Lyse forklarer det.

I kontrakten står endvidere, at lejen vil beløbe sig til godt fem millioner kroner om året - som staten betaler til Glasværket - ligesom man i Korsør, måske til gengæld for at måtte punge ud i forbindelse med en ombygning, har en sikker lejer de næste 15 år.

Så længe en uopsigelsesperiode er der nemlig skrevet ind i kontrakten.