SK-samling sætter skub i tanker om samling på nyt stort rådhus

- At samle kommunens administration har Venstre hele tiden været for. Vi drøfter gerne samlingen (igen), fordi vi ved, at der kan vi hente et to- cifret millionbeløb i effektiviseringer. Men vi vil ikke lægge os fast på placeringen, for det må være der, det giver bedst mening at placere samlingen, som må tælle, skriver borgmester Stén Knuth på sin Facebook-opdatering.