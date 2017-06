Arbejdet er i fuld gang på parkeringspladsen ved Føtex for at gøre klar til at bore under havnen, så der kan trækkes fjernvarmerør igennem, men nu truer SK Forsyning med slet ikke at ville købe jord i EnergiPark Korsør, hvis de ikke kan få lov til at bygge det nye halmfyrede fjernvarmeværk højere end 26 meter, som er den tilladte maxhøjde i den vedtagne lokalplan. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: SK Forsyning truer, hvis de ikke må bygge højere end 26 meter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SK Forsyning truer, hvis de ikke må bygge højere end 26 meter

Slagelse - 16. juni 2017 kl. 07:49 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som allerede nævnt i Sjællandske, og som det også kan ses på begge sider af Korsør Havn ved Halsskovbroen, så er arbejdet med at nedgrave og bore store fjernvarmerør langs Tårnborgvej og under haven i fuld gang. Rørene skal forbinde fjernvarmenettet i den sydlige bydel med fjernvarmen fra det halmfyrede fjernvarmeværk, som SK Forsyning vil bygge i EnergiPark Korsør for foden af Kodakhuset.

Alligevel fremgår det nu af en dagsorden til økonomiudvalgsmødet mandag den 19. juni, at SK Forsyning truer med ikke at vil købe arealet i energiparken, hvis de ikke får lov til at bygge halmvarmeværket højere end de 26 meter, der fremgår i den lokalplan, som er vedtaget. Der søges dispensation til at bygge en skorsten på 40 meters højde. Hertil skal en akkumuleringstank med indholdet af det varme vand op i 31,5 meters højde, hvis der skal sikres et tilstrækkeligt vandtryk for at nå alle dele af Korsør med det varme vand.

Politikerne i økonomiudvalget og senere i byrådet skal rent teknisk træffe beslutning om, at det er ok, at kommunens forvaltning siger ja eller nej til den ønskede højdedispensation.

Ifølge en såkaldt kompetenceplan kan dispensationen nemlig godt gives administrativt uden politisk indblanding, men - »under hensyn til projektets karakter og endelige udformning forelægges det politisk, idet forvaltningen anmoder om også i denne sag fortsat at have kompetencen til på baggrund af lovpligtig høring at vurdere om projektet skal tildeles en dispensation.«

Det tilføjes, at en dispensation til at bygge højere vil kræve, at der under høringsfasen ikke kommer væsentlige indsigelser imod de nye højder.