Det tager typisk mellem 10 og 100 år for et giftstof at sive ned til drikkevandet. I Slagelse Kommune findes der cirka 100 kildepladser.

SK Forsyning finder pesticid i drikkevand

Slagelse - 24. august 2017 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SK Forsyning har fundet pesticid (giftstof) i drikkevandsboringer for første gang nogensinde. Det medfører nu en større undersøgelse af samtlige drikkevandsboringer, som på sigt kan få konsekvenser for landbruget. - Der er dog ingen umiddelbar fare for sundheden, understreger kommunen.

Slagelse Kommune: Kommunen har for nylig afsluttet en større analyse af sårbarheden ved de såkaldte kildepladser, hvor der foretages drikkevandsboringer i kommunen. Analysen viser generelt, at mange af kildepladserne er godt beskyttet af et tykt lerlag, som forhindrer nedsivning af giftige stoffer som nitrat, pesticider med videre.

Kortlægningen har dog også afsløret, at en kildeplads ved Nordre Vandværk ved Eggeslevmagle i Skælskør kun er beskyttet af et tyndt lerlag, som betyder, at grundvandet her er mere udsat i forhold til forurening med nitrat og pesticider.

- Det er her, vi har fundet spor af et nedbrydningsprodukt af desphenyl-chloridazon i fem ud af de syv boringer på kildepladsen, fortæller agronom Torben Hald fra Slagelse Kommune.

Stoffet har været brugt i landbruget fra 1964 til 1996, hvor det blev forbudt. Det blev primært anvendt som ukrudtsmiddel til roer, rødbeder og løg.

Der er også for nyligt fundet spor af stoffet på Agersø og Omø vandværker. På begge øer er det dog muligt at foretage fortyndinger af vandet, således at vandet til forbrugerne kan overholde grænseværdierne.

Torben Hald oplyser, at de fundne mængder er så små, at en person på 60 kilo skal drikke 500 liter vand om dagen, før grænseværdierne bliver overskredet.

- Der er absolut ingen fare for sundheden i den forbindelse, men det er klart, at når vi finder disse stoffer, så skal vi overveje, hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes for at beskytte kildepladsen, så fremtidige generationer også er sikret adgang til rent drikkevand.