Se billedserie Disse jordbunker på Frederikshøjvej vil SK Forsyning nu fjerne og fremover lægge jorden ude på vejene i forbindelse med opgravning. Der er tale om ren jord, men selskabet erkender, at der ved en fejl også har været oplagret jord med asfaltstykker. Og man har ikke fået søgt tilladelse hos kommunen til jordflytning. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: SK Forsyning erkender fejl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SK Forsyning erkender fejl

Slagelse - 13. januar 2017 kl. 08:23 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ja, vi må erkende, at vi har lavet en fejl ved ikke at indhente en skriftlig tilladelse til at flytte jord fra vore udgravninger til mellem-deponering på Frederikshøjvej. Og det er også korrekt, at vi ved en fejl har oplagret jord med asfaltrester i. Hvilket da også er blevet påtalt af kommunen.

Det siger Torben Kofoed, der er anlægschef i SK Forsyning.

Anledningen er flere klager fra Peter Kolding, Slotsalleen 1, der har politianmeldt selskabet, og senest har henvendt sig til samtlige medlemmer af kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø.

Kolding er stærkt kritisk over for de aktiviteter der i øjeblikket er på Frederikshøjvej. Her har SK Forsyning lavet en såkaldt base med containere, rør med videre. Basen bruges som udgangspunkt i forbindelse med de kloak- og fjernvarmearbejder, som er i gang i området.

Samtidig er der også en plads med nogle jordbunker.

Det er ifølge Torben Kofoed et såkaldt mellemdepot, hvor entreprenøren oplagrer den jord, som graves op ude omkring på vejene, hvor der er arbejde i gang.

Jorden lægges så tilbage, når kloak eller varmerørene er på plads.

Peter Kolding mener ikke, at SK Forsyning har tilladelserne i orden, og han mener, at den kommunale forvaltning favoriserer SK Forsyning, fordi det er et kommunalt ejet selskab.

Dette tilbagevises dog af både centerchef Flemming Kortsen og miljøchef Jette Jungsberg i den kommunale forvaltning.

Hos lokalpolitiet i Slagelse oplyser politikommissær Jens Jedig Christiansen, at man har færdig-efterforsket anmeldelsen fra Peter Kolding, og nu overladt det til politiets jurister at afgøre, hvad der videre skal ske i sagen.