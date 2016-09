Flere kandidater kan komme til, men foreløbig er disse fire SF-ere klar til dyst om pladser i byrådet. Opstillet på partiliste med (fra venstre) Jørgen Grüner som nummer to, Søs Rosenkvist som nummer tre, Helle Blak som nummer et og Karl Arildsø som nummer fire. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: SF klar med fire byrådskandidater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF klar med fire byrådskandidater

Slagelse - 16. september 2016 kl. 06:21 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SF-Slagelse er klar med sine første fire spidskandidater.

- SF ønsker i god tid forud for kommunevalget 21. november 2017 at have et godt sammentømret hold, skriver formand for SF-Slagelse, Karl Arildsø, i en udsendt meddelelse, hvor han betegner de fire kandidater som et »nyt og ungt hold« .

Kandidaterne blev valgt på et opstillingsmøde 14. september. Her besluttede medlemmerne også, at der er mulighed for, at andre medlemmer kan opstille på kandidatlisten. Rækkefølgen af disse kandidater fastsættes på et nyt opstillingsmøde i maj/juni 2017.

Nummer et på listen er ikke uventet partiets nuværende byrådsmedlem, Helle Blak, der jo midt i valgperioden skiftede fra S til SF, som ellers ikke var repræsenteret i byrådet.

Helle Blak, der er 45 år, pædagog med bopæl i Slagelse og leder i Ringparken og på Motalavej, er også »et eventuelt bud på en borgmesterpost«, som det hedder i meddelelsen.

Her siger Helle Blak også, at hun ikke har følt sig som ene SF´er i byrådet, siden hun skiftede til partiet.

- Medlemmerne har alle bakket mig op og støttet mig, så jeg føler allerede, vi er en god gruppe, og jeg er sikker på vi får et godt valg næste år, siger hun.

Nummer to på listen er Jørgen Grüner, 49 år, økonomisk konsulent i BUPL Midtsjælland. Han bor lige nord for Slagelse by i Aarslev, hvor han dyrker økologisk hobby landbrug.

Nummer tre er Søs Rosenkvist, 31 år, der arbejder som udviklingssygeplejerske i Retspsykiatrien i Slagelse. Hun bor i Dalmose med mand og deres to børn på fire og et år.

Nummer fire er Karl Arildsø, 34 år, omsorgsmedhjælper og pædagogstuderende. Han bor i Korsør og er formand for SF-Slagelse.