SF er klar med 16 byrådskandidater

- Dels går vi efter at få en stor SF gruppe valgt, men vi arbejder også på, at få skabt et samarbejdende byråd, hvor den hidtidige blokpolitik og til tider noget skingre tone får en ende med denne byrådsperiode. Det er politikernes ansvar at skabe grundlaget for en tryg og bæredygtig kommune, hedder det i en meddelelse efter partiets opstillingsmøde fra spidskandidat og nuværende byrådsmedlem Helle Blak.