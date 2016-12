Fremover er det ikke kun karakterer, der skal afgøre, om studerende kan stille cyklerne her. Foto: Jacob C. Krogsgaard

SDU vil se på mennesker

- Vi har valgt at gå nye veje, fordi vi tror på, at det er vigtigt også at se mennesket bag ansøgningen. Og ud over karaktererne kan ansøgeren have nogle personlige kompetencer og interesser, som er relevante i forhold til et bestemt fag, siger Henrik Dam, der er rektor på SDU.