Se billedserie Unge i Slagelse et markant efterslæb på uddannelsesområdet, som på sigt kan blive rigtig dyrt for både den unge selv og for kommunen. Arkivfoto Foto: Free/Www.colourbox.com

Send til din ven. X Artiklen: Rystende tal: Hver 3. elev ikke klar til ungdomsuddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rystende tal: Hver 3. elev ikke klar til ungdomsuddannelse

Slagelse - 16. januar 2017 kl. 09:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt for mange elever i 8. klasse i Slagelse Kommune er slet ikke parate til at tage en ungdomsuddannelse.

Tallet er ifølge kommunens skolechef, Per Kensø, hele 33 procent - altså en tredjedel - mens tallet på landsplan ligger omkring de 28 procent.

Dermed har de unge i Slagelse et markant efterslæb på uddannelsesområdet, som på sigt kan blive rigtig dyrt for både den unge selv og for kommunen, hvis den unge ikke i tide får en kompetencegivende uddannelse.

Det er et problem, som kommunen har kendt til og døjet med i årevis - og talrige gange forsøgt at gøre noget ved.

- De sidste to år har vi haft ekstra fokus på uddannelsesparathed, og derfor mener vi, at de såkaldte »robustheds-camps« er en rigtig god idé, siger skolechef i Slagelse Kommune, Per Kensø.

Camp'en er i øvrigt blot et af flere tiltag - alle med det samme sigte: at gøre de unge klar til fremtidens udfordringer i såvel skole, på job og i relationer til andre mennesker.

En robusthedscamp er et frivilligt tilbud i ungdomsskoleregi til unge, som går i enten 8., 9. eller 10. klasse. Meningen er, at de unge i en lille uges tid skal fjernes fra deres vante omgivelser og komme ud og stå på egne ben og dermed gøres mere selvstændige, ansvarlige og lære at møde til tiden.

Afdelingsleder i UngSlagelse, Hanne Mejlstrøm, fortæller, at man har store forventninger til de kommende camps efter et succesfuldt pilotprojekt sidste år:

- Det var et supergodt forløb, hvor både elever og lærere fik en masse værktøjer med hjem, siger Hanne Mejlstrup.

Hun forventer, at der bliver afholdt to camps i 2017.