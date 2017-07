Se billedserie De to Rynkeby-bosser, Poul Buur (tv) og Ole Olsen, minder om, at hvis du selv har lyst til at blive en del af Team Rynkeby holdet ? og deltage i 2018 ? skal du klikke ind på www.team-rynkeby.dk, hvor du i ansøgningen skriver lidt om dig selv, og hvorfor du kunne tænke sig at deltage.

Rynkeby: På lørdag går det løs!

Slagelse - 04. juli 2017 kl. 07:15 Af Kim Brandt

Når Team Rynkeby Vestsjælland cykler mod Paris på lørdag den 8. juli er det femte år i træk, at de to kaptajner - Ole Olsen og Poul Buur - står i spidsen for holdet, siden de i 2012 startede det vestsjællandske hold. Forud er som altid gået mange træningstimer, hvor de fleste ryttere har kørt omkring 3.000 kilometer på kryds og tværs på vestsjællandske landeveje.

Foruden de mange ture på cykel har alle på holdet deltaget i forskellige aktiviteter og arrangementer for at samle penge ind til Børnecancerfonden, som jo er omdrejningspunktet for hele projektet.

- Som deltager på holdet er man forpligtet til at være aktiv for at indsamle midler til gavn for børn med kræft, siger Poul Buur.

2017-holdet består af 49 ryttere og 13 servicefolk, og netop serviceholdet er helt afgørende for en god tur siger Ole Olsen.

- De sørger for forplejning, de hjælper med cyklerne, de sørger for indkvartering på hotellerne, ja kort sagt - de er helt uundværlige. Og specielt vores mand på motorcyklen, Palle Pedersen, er vigtig for både sikkerheden og for at vi cykler på den rigtige rute, siger Olsen.

Ud af de 49 ryttere er der 25, som aldrig har været med på holdet før, og for dem bliver det en spændende og helt fantastisk oplevelse, lover de to kaptajner.

- Mange af de tidligere deltagere - de såkaldte »VIP-Rynker« med Torben Kjerulff i spidsen - er fortsat aktive omkring holdet og støtter op om alle aktiviteter, siger Poul Buur. Det er også VIP-Rynkerne, der på lørdag skal køre foran og åbne alle bomme på Fodsporet, så vi får en god start.

Som de tidligere år vil Sjællandske dække de lokale cykel-vikingers spændende og farefulde færd på den cirka 1300 kilometer lange tur ned gennem Europa med en frisk stemningsreportage hver morgen.