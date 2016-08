Se billedserie Det er denne plakat, der nu vises landsdækkende på elektroniske annoncestandere. Foto: Helge Wedel

Rygter om Emilies forsvinden fortsætter

Slagelse - 30. august 2016 kl. 06:28 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rygter knytter sig til sager om forsvundne personer. Her er Emilie-sagen ingen undtagelse.

Den 10. september er det to måneder siden, at den dengang 17-årige Emilie Meng sidst er set i live, da hun forlod Korsør Station til fods. Hendes fuldstændig sporløse forsvinden er et mysterium for politiet.

- Denne sag er meget speciel ved, at en ung pige kan forvinde fuldstændig sporløs en tidlig søndag morgen i Korsør, siger politikommissær og efterforskningsleder Søren Ravn Nielsen til Sjællandske. Han oplyser, at Emilie-sagen som andre sager om forsvundne personer udløser en mængde rygter og teorier.

- Ofte skal der kun en person til at starte et rygte, og jeg ved faktisk ikke, hvad man kan gøre for at hindre det. Sagens dybe alvor gør jo, at vi heller ikke bare kan sidde diverse rygter overhørig, men må undersøge dem, siger Søren Ravn Nielsen.

Et af de seneste rygter går på, at Emilie Meng er set på videooptagelser fra et kamera opsat ved plejecenter Solbakken på Motalavej, hvor hun kommer gående op fra tunnellen under motorvejen på Servicevej. Det næste kamera på boligblokken fanger hende ikke, men i stedet ses en bil....

- Jeg kan kun gentage, at det sidste spor, vi har af Emilie Meng er fra Korsør Station, hvor der er videooptagelser af hende den morgen, hvor hun forsvinder. Vi har ikke fundet andre spor efter hende, siger Søren Ravn Nielsen.

Han tilføjer, at politiet naturligvis har kortlagt timerne op til hendes forsvinden både hvad angår personer og elektronisk kommunikation, men uden at det har givet en retning eller indikation af, hvad der kan være sket med hende.

Både lørdag og søndag søgte frivillige igen efter Emilie Meng i området ved Korsør Station men uden resultat.

Der er udlovet en dusør på 100.000 kroner for oplysninger, der kan føre til opklaringen af Emilie Mengs forsvinden.

Søren Ravn Nielsen ved ikke, om det er en fordel eller ulempe med den landsdækkende efterlysning, der netop nu er at se på elektroniske annoncestandere, men politiet får fortsat henvendelser om den forsvundne Emilie Meng.