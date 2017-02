Ros til DF på V-generalforsamling

Venstre-formand og byrådsmedlem Knud Vincents havde grund til at se tilfreds ud på billedet her, hvor han glædede sig over, at omkring 100 var mødt frem. Senere fik han endnu mere grund til at være tilfreds, da han blev genvalgt både som formand for partiforeningen og som medlem af regionsbestyrelsen. Foto: Arne Svendsen