Roere fyldte 100 år

Slagelse - 03. juli 2017 kl. 06:40 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Festen og farverne eksisterer stadig - i en måske mere beskeden skala - men der drikkes ikke lige så mange bajere som tidligere. Ellers ligner det meste sig selv.

Det bemærkede Margit Geil, formand for Skelskør Roklub, da hun lørdag greb mikrofonen i Det Røde Pakhus, hvor roklubbens 100-års jubilæum blev fejret. Klubben, som blev stiftet i 1917, har stadig gang i aktiviteterne i en grad, så Margit Geil gerne reklamerer med, at hun er formand for 165 medlemmer i en ganske levedygtig forening.

- Vi oplever fremgang, og at mange gerne vil være en del af klubben. Vores yngste er 12 år, og den ældste aktive er 81, så det siger noget om, at vi favner bredt, lød det lørdag fra formanden, der lige før klokken 14, hvor det åbne hus startede, stod med en snes andre gæster på kajen og spejdede ud over havnebassinet.

Her sejlede mange af foreningens medlemmer nemlig rundt, ikke mindst med flag, og markerede på deres måde, at roklubben er fyldt 100 år. Senere fyldte et traktement pakhuset med både politikere og andre, som ville lykønske foreningen.