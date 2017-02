Brandvæsenet kunne ikke finde nogen ild i huset på Tårnborgvej i Korsør, men et pillefyr i kælderen er mistænkt for at være »røgsynderen«. Foto: Helge Wedel

Røg fra hus i Korsør

Brandvæsenet kunne dog ikke finde nogen ild i huset, men indsatslederen på stedet oplyste til Sjællandske, at et pillefyr i kælderen og en skorsten med øjensynlig dårligt aftræk er mistænkt for at have skabt den megen røg. Fra gaden så røgen en overgang voldsom ud, da skorstenen befinder sig bag på huset, så forbipasserende kunne ikke umiddelbart se, hvor de store røgmængder kom fra.