Se billedserie Sent lørdag aften kulminerede 20-års-jubilæet på Guldagergaard med afsløringen af en ny, stor brændingsskulptur i parken. Foto: Sylvian Deleu Foto: Sylvain Deleu Photographer

Rødglødende fascination i jubilæumsnatten

Slagelse - 10. juli 2017 kl. 06:01 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stort, hvidt monstrum står i haven. Det er omringet af afspærringstape. Ud af toppen står intense flammer i fire retninger. Inden i monstrummet er en keramisk skulptur, der er i færd med at blive brændt. Rundt om skulpturen står godt 100 mennesker og venter i spænding på at se Guldagergaards nye værk - jubilæumsværket - blive afsløret. Men de må vente lidt endnu, for først, når det bliver rigtig mørkt, skal den rødglødende brændingsskulptur afsløres for verden.

Lørdag stod på fejring af Guldagergaards 20-års-jubilæum. Først var der fernisering af en særudstilling - eller rettere 10 jubilæumsudstillinger rundt om i byen - på Skælskør Rådhus. Siden var der stor jubilæumsmiddag i et telt i skulpturparken. Kulminationen på jubilæet var dog afsløringen af skulpturparkens nye værk af den russiske keramiker Sergei Isupov. Som en helt særlig oplevelse for de fremmødte, blev skulpturen brændt på stedet som en »happening« og afsløret i fuld lue for de godt 100 gæster.

- Vi har valgt at fejre vores 20-års jubilæum sådan her, for at vise hvad Guldagergaard kan, siger Mette Blum Marcher, der er direktør for Guldagergaard.

- Jeg så sidste år billeder fra Sergei Isupovs værk på Star Works i North Carolina og tænkte, at ham måtte vi have fat i til vores jubilæum. Det lykkedes, og det hele går op i en højere enhed her til aften, fortæller Mette Blum Marcher.

Der er endnu en chance for at se de mange jubilæumsudstillinger under keramikfestivalen onsdag.

Sergei Isupovs værk bliver en del af den permanente samling og vil, når det er kølet ned, blive flyttet om til Æblehuset.