Rocker-rygter manes i jorden

Slagelse Kommune: Rygtet om, at en dansk afdeling af rockergruppen Satudarah skulle være på vej til Slagelse Kommune, har nu floreret i nogle uger. Efter et par indledende undersøgelser besluttede avisen i første omgang, at vi ikke ville skrive om det, da alt pegede på, at det vitterligt kun var et rygte, som altså ikke kunne bekræftes nogen steder.